Berlin (dpa) - Die Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) sieht die Wirtschaft 2014 in einem deutlich besserem Fahrwasser als im vergangenen Jahr.

In diesem Jahr sei ein Wachstum von zwei Prozent zu erwarten und auch für 2015 eine ähnliche Entwicklung, vorausgesetzt die Krim-Krise eskaliere nicht weiter, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer der "Welt am Sonntag". Im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft nur um 0,4 Prozent gewachsen.

Auch für den Arbeitsmarkt gehe er von einer weiteren Entspannung aus, wenngleich nicht mehr in so großen Schritten wie in den vergangenen Jahren. Als Grund nannte Kramer auch die Zuwanderung aus europäischen Ländern. Im Mittel des laufenden Jahres dürfte es nach seiner Einschätzung bei deutlich unter drei Millionen Arbeitslosen bleiben.