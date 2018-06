Berlin (dpa) - Strafrechtler, Kriminologen und Psychiater kritisieren die Pläne der Bundesregierung, im Kampf gegen Kinderpornografie das Strafgesetz zu verschärfen. Wissenschaftler aus den verschiedenen Disziplinen erklärten, das sei nicht hilfreich. "Wenn Sie einfach Druck ausüben auf Menschen und ihnen keinen Ausweg geben, dann können unvorhergesehene Dinge passieren", sagte einer der Unterzeichner. Jusitzminister Heiko Maas plant, auch unbefugte "Posing"-Bilder - also Aufnahmen von nackten Kindern in unnatürlich geschlechtsbetonter Haltung - per Gesetz zu verbieten.

