Pretoria (SID) - Simon Magakwe hat als erster 100-m-Sprinter aus Südafrika die 10-Sekunden-Marke unterboten. Der 27-Jährige setzte sich bei den Landesmeisterschaften an der Universität Pretoria in 9,98 Sekunden durch. Magakwe ist in Südafrika nun alleiniger Rekordhalter. Zuvor hatten er und Johan Rossouw (jeweils 10,06) gleichauf an der Spitze der nationalen Bestenliste gelegen.