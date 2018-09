London (AFP) Der libysche Übergangsregierungschef Abdullah al-Thani hat am Sonntag seinen Rücktritt erklärt. Er begründete dies in einer in Tripolis veröffentlichten Erklärung damit, dass er und seine Familie am Samstag Opfer eines "verräterischen bewaffneten Angriffs" geworden seien. Das Parlament hatte Thani erst am Dienstag mit der Bildung eines neuen Kabinetts betraut. Unter dem vom Parlament Mitte März gestürzten Regierungschef Ali Seidan war Thani Verteidigungsminister. Bis zur Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten werde er die laufenden Regierungsgeschäfte weiterführen, sagte Thani.

