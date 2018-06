Misano Adriatico (SID) - Der italienische Motorrad-Pilot Emanuele Cassani ist in Misano tödlich verunglückt. Der 25-Jährige aus Faenza stürzte bei der Trofea Bridgestone 600 mit einer Yamaha kurz nach dem Start und erlag seinen schweren Verletzungen. Die sofort an die Strecke geeilten Ärzte konnten sein Leben nicht retten. In den Unfall waren zwei weitere Fahrer verwickelt, die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Dies teilten die Organisatoren des Rennens mit.