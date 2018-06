Alcaniz (SID) - Titelverteidiger Tom Sykes hat im Motorland Aragón/Spanien beide Läufe der Superbike-WM gewonnen und sich nach der zweiten Station der neuen Saison an die Spitze des Gesamtklassements gesetzt. Der britische Motorrad-Pilot führt mit 75 Punkten vor seinem Kawasaki-Markenkollegen Loris Baz (71/Frankreich), der zweimal hinter Sykes Zweiter wurde. Weiter geht es am 27. April in Assen/Niederlande.