Jerusalem (AFP) Nach jahrelangem Rechtsstreit hat Israels Verteidigungsminister Mosche Jaalon jüdischen Siedlern erlaubt, ein umstrittenes Gebäude in einem palästinensischen Wohngebiet in Hebron wieder zu beziehen. "Mit Bezug auf das Gerichtsurteil hat der Verteidigungsminister heute die erneute Wohnnutzung des Gebäudes erlaubt", teilte das Ministerbüro am Sonntag mit. Um den 4000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex hatte es sieben Jahre lang juristischen Streit gegeben. Ab 2007 kam es dort fast täglich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, weshalb im Dezember 2008 die Zwangsräumung der 200 Siedler angeordnet wurde.

