Lausanne (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die geplante Aufhebung des Sportverbots an Mädchenschulen in Saudi-Arabien begrüßt. In König Abdallahs streng islamischem Reich, in dem sich Frauen nicht einmal hinters Steuer setzen dürfen, wäre dies ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Gleichberechtigung. "Wir sind erfreut über diese Entwicklung und warten nun auf den tatsächlichen Vollzug durch den Erziehungsminister", teilte IOC-Sprecher Mark Adams mit.

Die Entscheidung könnte auch in Zusammenhang mit dem Besuch von IOC-Präsident Thomas Bach stehen, der sich in der vergangenen Woche in dem arabischen Königreich aufgehalten hatte. "Nach der ersten Teilnahme von saudischen Frauen bei Olympia in London und Jugend-Olympia in Singapur ist es ein weiterer Schritt hin zur vollständigen Integration der Frauen in allen Bereichen des Sports", führte Adams aus.

Menschenrechtler hatten in der Vergangenheit angeprangert, dass Millionen von Frauen vom Sport ausgegrenzt würden. Die erste Olympia-Teilnahme von saudischen Frauen vor zwei Jahren war daher einer Revolution gleichgekommen. Erste offizielle Teilnehmerin war die 16 Jahre alte Judoka Wodschdan Schaherkani. Ferner war die 19 Jahre alte 800-m-Läuferin Sarah Attar in London angetreten.