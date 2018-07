New York (AFP) Nach der vorübergehenden Sperrung des Online-Kurzbotschaftendienstes Twitter in der Türkei wollen Twitter-Vertreter vor Ort mit der türkischen Regierung sprechen. Ein Twitter-Sprecher bestätigte am Sonntag entsprechende Pläne. Laut türkischen Medienberichten soll das Treffen am Montag stattfinden.

