Kiew (AFP) Der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turtschinow hat Russland vorgeworfen, einen "Krieg" gegen sein Land zu führen. "Es wurde Blut vergossen in dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt", sagte Turtschinow am Sonntagabend in einer Fernsehansprache. Er habe einen "groß angelegten Anti-Terror-Einsatz" angeordnet, um den Unruhen im Osten des Landes ein Ende zu bereiten. Seit Samstag gehen Eliteeinheiten gegen prorussische Milizen vor, die in der Ostukraine Verwaltungs- und Polizeigebäude gestürmt hatten. Bei den Kämpfen wurden am Sonntag mindestens zwei Menschen getötet.

