New York (AFP) In der Ukraine-Krise hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon alle Seiten zu "größtmöglicher Zurückhaltung" aufgerufen. Ban sei "zutiefst besorgt" über die sich zuspitzende Lage und die größer werdende Gefahr "gewaltsamer Zusammenstöße", hieß es am Samstag in einer Erklärung am UN-Sitz in New York. Alle Seiten müssten sich nun um eine Beruhigung der Lage bemühen, rechtsstaatliche Prinzipien befolgen und größtmögliche Zurückhaltung zeigen. Ban verlangte zudem einen "dringenden und konstruktiven Dialog", um eine Deeskalation der Lage zu erreichen und alle Meinungsverschiedenheiten anzusprechen.

