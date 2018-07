Washington (AFP) Bei Schüssen auf jüdische Einrichtungen im US-Bundesstaat Kansas sind Medienberichten zufolge am Sonntag mindestens drei Menschen getötet worden. Wie US-Medien berichteten, ereigneten sich die beiden Vorfälle in einem jüdischen Gemeindezentrum und einer jüdischen Rentnersiedlung in der Stadt Overland Park, die zur Metropolregion Kansas City gehört.

