Washington (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden reist am 22. April in die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew werde er Vertreter der Regierung und der Zivilgesellschaft treffen, teilte das Weiße Haus in Washington am Samstag mit. In den Gesprächen werde Biden die "starke Unterstützung" der USA für eine "vereinigte, demokratische Ukraine" unterstreichen. Außerdem soll es unter anderem um die Stabilisierung der ukrainischen Wirtschaft, die Lage in der Ost-Ukraine, die Energieversorgung und die Präsidentschaftswahlen im Mai gehen.

