Kabul (dpa) - Von der Präsidentenwahl in Afghanistan gibt es erste Ergebnisse. Es sind aber erst etwa zehn Prozent der Stimmen ausgezählt. Demnach führt Abdullah Abdullah, der frühere Außenminister. Er steht bei knapp 42 Prozent, gefolgt von dem Wirtschaftsexperten Aschraf Ghani mit mehr als 37 Prozent. Das Endergebnis will die Wahlkommission am 14. Mai verkünden. Hat kein Kandidat eine absolute Mehrheit, gibt es Ende Mai eine Stichwahl.

