Kairo (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi und der Polizei an der Universität Kairo ist am Montag ein Student erschossen worden. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Mursi-Unterstützer vor und nahm 13 Demonstranten fest, wie Sicherheitskräfte mitteilten. Ein Reporter wurde durch einen Schuss in die Brust verletzt, wie die Internetseite "Youm7" und Augenzeugen berichteten.

