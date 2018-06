London (AFP) Amnesty International hat im Vorfeld der Präsidentenwahl in Algerien massive Einschränkungen der Meinungsfreiheit beklagt. Die Behörden hätten ihren Druck auf Regierungsgegner erhöht und gezeigt, dass sie "öffentliche Kritik in keinerlei Hinsicht dulden werden", erklärte die Menschenrechtsorganisation am Montag. Jegliche Versuche, die Führung herauszufordern, würden "im Keim erstickt". Die Lage stelle die Wahl am Donnerstag bereits jetzt in Frage. Der 77-jährige Staatschef Abdelaziz Bouteflika gilt dabei trotz schwerer Gesundheitsprobleme als Favorit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.