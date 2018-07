Los Angeles (dpa) - Der Science-Fiction-Film "Die Tribute von Panem - Catching Fire" ist der große Gewinner der diesjährigen MTV-Filmpreise. Der Streifen räumte bei der Gala in Los Angeles gleich drei der Preise in Form von goldenen Popcorn-Tüten ab, darunter die Auszeichnung als bester Film. Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence wurde zudem für die beste weibliche Schauspielleistung geehrt, Josh Hutcherson für die beste männliche Leistung. Zac Efron gewann den Preis für die beste schauspielerische Darstellung ohne Shirt für seine Rolle in der Komödie "Für immer Single".

