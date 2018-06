Detroit (SID) - Joe Dumars ist nach 15 Jahren als Präsident des NBA-Klubs Detroit Pistons zurückgetreten. Der 50-Jährige zog damit die Konsequenzen aus dem schwachen sportlichen Abschneiden in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, in der die Pistons in der laufenden Spielzeit zum fünften Mal in Folge die Play-offs verpasst haben.

Dumars hatte vor seinem Amtsantritt zur Saison 2000/01 für Detroit 14 Jahre als Spieler auf dem Parkett gestanden. Sein größter Erfolg als Präsident war der Titelgewinn im Jahr 2004.