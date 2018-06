Frankfurt/Main (dpa) - Unerwartet gute Quartalszahlen der US-Bank Citigroup und erfreuliche Einzelhandelsumsätze aus den USA haben den Dax am Montag knapp ins Plus gehievt.

Der deutsche Leitindex bewegte sich allerdings mit plus 0,01 Prozent auf 9316 Punkte kaum von der Stelle. Auch die anderen wichtigen Aktienindizes reduzierten ihre Verluste. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es zu Wochenbeginn um 0,42 Prozent nach oben. Dennoch drückte die Eskalation in der Ostukraine weiter auf die Stimmung.

Eine Folge davon waren laut Händlern verstärkte Gewinnmitnahmen bei Nebenwerten und Technologieaktien. Sie verloren teils stark an Boden. Der MDax fiel um 1,10 Prozent auf 15 853 Punkte und der TecDax büßte 2,33 Prozent auf 1179 Punkte ein. Laut einem Börsianer wurden bei dem Nebenwerte-Index und dem Technologie-Barometer automatisch Verkaufsaufträge ausgelöst, mit denen Verluste begrenzt werden sollen. Das habe die Kurse ebenfalls belastet.

Die Situation in der Ukraine lade nicht wirklich zum Kauf von Aktien ein, sagte Händler Andreas Lipkow vom Vermögensverwalter Kliegel & Hafner. Die Kurse russischer und ukrainischer Staatsanleihen gaben deutlich nach. Die Landeswährungen - der russische Rubel und die ukrainische Griwna - gerieten ebenfalls weiter unter Druck.

Auf Unternehmensseite richteten sich die Blicke der Börsianer auf Werte wie Rheinmetall. Sie fielen im MDax um rund zwei Prozent. Am Markt sorgten die jüngsten Aussagen von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) für Verunsicherung.

Laut "Bild am Sonntag" will die Bundesregierung den angestrebten Verkauf von bis zu 800 Kampfpanzern an Saudi-Arabien nicht genehmigen. Die Papiere von Symrise wurden ebenfalls gemieden - sie büßten mehr als zwei Prozent ein. Der Aromen- und Duftstoffhersteller will knapp 1,3 Milliarden Euro in die Übernahme der französischen Diana-Gruppe investieren.

Am Dax-Ende büßten die Aktien der Commerzbank und der Lufthansa jeweils rund drei Prozent ein. Für Papiere der Deutschen Bank ging es hingegen um 0,17 Prozent nach oben. Die US-Großbank Citigroup hatte zu Jahresbeginn dem branchenweiten Abwärtstrend an den Kapitalmärkten getrotzt und überraschend ihren Überschuss gesteigert.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,29 Prozent am Freitag auf 1,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 134,89 Punkte. Der Bund-Future büßte 0,21 Prozent auf 143,92 Punkte ein. Der Kurs des Euro gab nach. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3827 (Freitag: 1,3872) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7232 (0,7209) Euro.