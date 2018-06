New York (dpa) - Ermutigende US-Konjunkturdaten und unerwartet starke Quartalszahlen der Citigroup haben die Wall Street zum Wochenauftakt beflügelt. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 16 173,24 Punkten aus dem Handel. Der Kurs des Euro sank aufgrund von Aussichten auf eine weiter lockere Geldpolitik in der Eurozone. Zuletzt stand die Gemeinschaftswährung bei 1,3818 US-Dollar.

