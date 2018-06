Valparaíso (dpa) - Das verheerende Feuer in der chilenischen Weltkulturerbe-Stadt Valparaíso ist noch immer nicht unter Kontrolle. Starker Wind habe den am Samstag ausgebrochenen Brand an mehreren Stellen wieder angefacht, sagte Innenminister Rodrigo Peñailillo. Bei dem Inferno starben mindestens zwölf Menschen. Rund 2000 Häuser auf den Hügeln der Metropole brannten bis auf die Grundmauern nieder, wie die Regierung mitteilte. Etwa 8000 Menschen wurden obdachlos. Der zum Weltkulturerbe zählende historische Stadtkern Valparaísos blieb nach bisherigen Erkenntnissen aber von den Flammen verschont.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.