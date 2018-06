Berlin (AFP) Der Wissenschaftsrat hat vor dem Hintergrund des Ansturms auf die Hochschulen die Bedeutung der Berufsausbildung hervorgehoben. In einer am Montag in Berlin vorgestellten Empfehlung sprach sich das Beratergremium der Bundesregierung und der Landesregierungen unter anderem dafür aus, Schülern berufliche und akademische Ausbildungswege gleichberechtigt vorzustellen. Zudem plädierte der Rat für mehr Durchlässigkeit zwischen Berufs- und Hochschulbildung. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) begrüßte den Vorstoß.

