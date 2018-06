Berlin (AFP) Die deutschen Hochschulen drohen nach den Worten des Präsidenten der Universität Hamburg, Dieter Lenzen, zu "Berufsschulen zu werden". Die Hochschulen in Deutschland seien aber "weder von ihrem Umfang noch von ihrem wissenschaftlichen Auftrag geeignet, eine Berufsausbildung für Kindergärtnerinnen, Physiotherapeuten und Apothekenhelferinnen anzubieten, und es ist auch nicht ihre Aufgabe", schrieb Lenzen in einem Beitrag für die Tageszeitung "Die Welt" vom Montag. Er kritisierte darin die Folgen der Bologna-Studienreform, in deren Rahmen die Bachelor- und Master-Studiengänge in Deutschland eingeführt wurden.

