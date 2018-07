Luxemburg (AFP) Die Europäische Union hat den syrischen Machthaber Baschar al-Assad davor gewarnt, die Wahlen in dem Bürgerkriegsland zu einer "Parodie" von Demokratie zu machen. Wenn inmitten des blutigen Konflikts mit Millionen Vertriebenen nur in den von der Assad-Regierung kontrollierten Gebieten gewählt werde, sei die für den Sommer geplante Abstimmung "ohne jegliche Glaubwürdigkeit", erklärten die EU-Außenminister am Montag in Luxemburg. Eine solche Abstimmung untergrabe die Bemühungen, in dem seit drei Jahren andauernden Konflikt zu einer politischen Lösung zu kommen.

