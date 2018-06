Luxemburg (AFP) Die EU-Außenminister haben eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die finanziell und wirtschaftlich angeschlagene Ukraine zu unterstützen. Die Minister stimmten am Montag in Luxemburg offiziell einem Hilfskredit in Höhe von einer Milliarde Euro zu, mit dem dringende Finanzprobleme der vom Staatsbankrott bedrohten Ukraine gelindert werden sollen. Das Geld ist Teil eines Hilfspakets für die Ukraine, das die EU-Kommission Anfang März vorgeschlagen hatte. Weitere 610 Millionen Euro wurden bereits zuvor beschlossen, aber noch nicht ausgezahlt.

