Berlin (AFP) Pilgerfahrt mit dem "Papa-Mobil" gestartet: Auf seinem Weg nach Rom rollte der frühere Wagen des polnischen Kardinals Karol Wojtyla, dem späteren Papst Johannes Paul II., am Montag durch Berlin. Der jetzige Besitzer des Wagens, der deutsche Oldtimer-Fan Marek Schramm, will damit nun rechtzeitig zur Heiligsprechung des im Jahr 2005 verstorbenen Papstes am 27. April in Rom ankommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.