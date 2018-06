Hamburg (AFP) US-Popmusiker Justin Timberlake gibt sich vorbildhaft und setzt auf tägliches Training und gesundes Essen: "Ganz wichtig ist es, jeden Tag zu versuchen, eine Balance zu finden", sagte der 33-Jährige dem Magazin "Fit for Fun" laut einer Vorabmeldung vom Montag. Das schaffe er durch eine Stunde Yoga, einen "Lauf mit meiner Frau im Central Park oder einfach ein gutes, schweißtreibendes Tanztraining auf der Bühne". Auch spiele er mehrmals in der Woche Golf, ein Sport, bei dem es wie in der Musik auf Tempo und Rhythmus ankomme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.