Paris (AFP) Angesichts eines Sturms der Entrüstung hat ein Auktionshaus in Frankreich die geplante Versteigerung von persönlichen Gegenständen Adolf Hitlers und des NS-Reichsmarschalls Hermann Göring abgesagt. Die französische Auktionsaufsicht CVV erklärte am Montag, dass das Auktionshaus Vermot de Pas auf die Versteigerung der Gegenstände Ende April verzichte. Kulturministerin Aurélie Filippetti sprach von einer "aus historischer und moralischer Sicht notwendigen Entscheidung". Filippetti hatte den staatlichen Vertreter in der CVV aufgefordert, die Versteigerung der Nazi-Objekte untersagen zu lassen.

