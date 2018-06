Ludwigslust (AFP) Tödliches Ende eines Radausflugs im Frühjahrssturm: Ein umstürzender Baum hat in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern einen 71-jährigen Radfahrer erschlagen. Der Rentner sei auf der Stelle tot gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Offenbar habe "starker Wind" die 20 Meter hohe Kastanie erfasst und entwurzelt.

