Kiew (AFP) In einer überraschenden Kehrtwende hat sich der ukrainische Interimspräsident Alexander Turtschinow offen für ein nationales Referendum über die Umwandlung des Landes in eine Föderation gezeigt. Er sei "nicht gegen" eine solche Volksbefragung, sagte Turtschinow am Montag. Ein Ultimatum an prorussische Milizionäre zur Niederlegung ihrer Waffen verstrich folgenlos. Berlin äußerte Sorge angesichts "zahlreicher Anzeichen" einer Unterstützung der prorussischen Kräfte durch Moskau.

