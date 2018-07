Berlin (AFP) Die Zahl der Ärzte ist in Deutschland im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf 357.252 gestiegen. Das entspricht einem Plus von rund 8500 berufstätigen Medizinern, wie die Bundesärztekammer (BÄK) am Montag in Berlin mitteilte. Laut Ärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery relativiert sich der Anstieg aber, weil die Mediziner zunehmend in Teilzeit arbeiten. Gleichzeitig verabschieden sich immer mehr Ärzte in den Ruhestand. Trotz des Gesamtzuwachses sei der Ärztemangel "in vielen Regionen Deutschlands längst Realität", erklärte Montgomery.

