New York (dpa) - Die US-Großbank Citigroup hat zu Jahresbeginn dem branchenweiten Abwärtstrend an den Kapitalmärkten getrotzt.

Das Institut steigerte seinen Überschuss im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum überraschend um 3,5 Prozent auf 3,94 Milliarden US-Dollar, wie es am Montag in New York mitteilte.

Die Bank profitierte davon, dass sie Rückstellungen für faule Kredite auflösen konnte, da viele Kunden angesichts der sich erholenden US-Wirtschaft ihre Raten wieder regelmäßiger bezahlen können.

Die Citigroup galt in den vergangenen Jahren als Sorgenkind an der Wall Street. Im vergangenen Jahr gelang ihr aber ein Gewinnzuwachs von 84 Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar.

Dass bei dem Institut trotzdem noch nicht wieder alles in Ordnung ist, machte die Fed Ende März deutlich, als sie der Citigroup die geplante Aufstockung von Dividende und Aktienrückkauf untersagte.