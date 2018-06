Luxemburg (dpa) - Die europäischen Agrarminister sprechen heute in Luxemburg über die Lage auf dem europäischen Obst- und Gemüsesektor. Nach einem Bericht der EU-Kommission sind Bauern gerade in südeuropäischen Ländern selten in Erzeugerorganisationen zusammengeschlossen. Das schwächt die Position der Landwirte bei Verhandlungen mit ihren Abnehmern. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und seine Kollegen wollen zudem grünes Licht geben für Umsetzungsregeln zur europäischen Agrarreform. Die Reform legt fest, wie die EU ihre Agrarmilliarden bis zum Jahr 2020 ausgibt.

