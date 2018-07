Berlin (dpa) - Yves Saint Laurent zählt zu den bedeutendsten Modeschöpfern Frankreichs. Seine Karriere war kometenhaft: Mit 21 Jahren wurde er zum Assistenten von Dior, nur knapp fünf Jahre später gründete er sein eigenes Modehaus.

In dem Biopic "Yves Saint Laurent" erzählt der französische Regisseur Jalil Lespert das bewegte Leben des manisch-depressiven und drogenabhängigen Mode-Genies. Beleuchtet werden vor allem die Jahre von 1957 bis 1976, in denen der Ausnahmedesigner sein Leben und sein Schaffen mit dem Geschäftsmann Pierre Bergé teilte. In den Hauptrollen brillieren die Schauspieler Pierre Niney und Guillaume Gallienne.

(Yves Saint Laurent, Frankreich 2013, 101 Min., FSK o.A., von Jalil Lespert, mit Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon)

