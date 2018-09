Rom (SID) - Niki Lauda, Aufsichtsratschef des Mercedes-Werksteams, hat Konkurrent Ferrari wegen der andauernden Kritik an der "neuen" Formel 1 attackiert. "Sie begehen einen schweren Fehler. Jeder kritisiert die Formel 1 nur, weil Mercedes gewinnt. Es ist eine lächerliche Situation", wurde Lauda in verschiedenen italienischen Medien zitiert. Vor allem Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo und Formel-1-Boss Bernie Ecclestone machte Lauda Vorwürfe.

"Es ist zutiefst unfair, dass sich jeder beschwert, nur weil Mercedes die ersten Rennen gewonnen hat. In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison waren alle von Red Bull und Sebastian Vettel gelangweilt, als sie neun Rennen in Folge gewonnen haben. Dass jetzt ein anderes Team an der Spitze steht, ist das Beste, was diesem Sport passieren kann", sagte Lauda.

Die Scuderia ist in den ersten drei Rennen seit Einführung der neuen Hybrid-Turbomotoren weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und war bisher nicht in der Lage, die Dominanz von Mercedes zu gefährden. Di Montezemolo hatte das neue Reglement in den vergangenen Woche wiederholt scharf kritisiert und auf Änderungen gedrängt.