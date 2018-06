La Rochelle (AFP) Bei der Suche nach dem Vergewaltiger einer 16-jährigen Schülerin hat die französische Polizei an einem Gymnasium in einer einmaligen Aktion mit dem Einsammeln von hunderten DNA-Proben begonnen. In zwei Räumen der katholischen Privatschule Fénélon-Notre-Dame im bretonischen La Rochelle gaben am Montag die ersten Schüler Speichelproben ab, wie Staatsanwältin Isabelle Pagenelle sagte. Insgesamt sollten DNA-Proben von 527 Jungen oder Männer eingesammelt werden - 475 Schülern, 31 Lehrern und 21 weiteren Männern, etwa technischem Personal.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.