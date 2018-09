PSA Peugeot Citroën hat einen großen Strategiewechsel angekündigt. Innerhalb von drei Jahren wolle der französische Autobauer wieder profitabel sein. Mit der Linie DS baue der Konzern eine "vollwertige Premium-Marke" auf, sagte PSA-Chef Carlos Tavares. Außerdem sollen Fabriken modernisiert und Kosten reduziert werden. Tavares Programm wurde "Back in the Race" getauft.

PSA Peugeot Citroën hatte das vergangene Jahr mit einem Verlust von 2,3 Milliarden Euro beendet. Schon 2012 verzeichnete der Konzern einen Rekordverlust von fünf Milliarden Euro. PSA wolle spätestens 2016 im Kerngeschäft kein Geld mehr verlieren. 2018 soll in der Automobilsparte eine Umsatzrendite von zwei Prozent erzielt werden, zwischen 2019 und 2023 fünf Prozent.

PSA Peugeot Citroën will keine Billigautos bauen

Die Zahl der angebotenen Modelle soll von derzeit 45 auf zunächst 38 im Jahr 2016 und schließlich 26 im Jahr 2020 gesenkt werden. Billigautos wolle Peugeot derzeit nicht produzieren, sagte Tavares, der vom Konkurrenten Renault zu PSA gekommen war.

Der Autobauer erwirtschaftet rund 60 Prozent seines Umsatzes auf dem schwächelnden europäischen Markt. Künftig wolle sich das Unternehmen stärker auf den chinesischen Markt ausrichten. Bis 2020 will PSA dort mehr als eine Million Fahrzeuge verkaufen.

Dongfeng steigt bei PSA Peugeot Citroën ein

Mit dem chinesischen Autobauer Dongfeng hat PSA bereits drei Fabriken in China. Geplant ist eine vierte gemeinsame Fabrik. Dongfeng wird bald ebenso wie der französische Staat bei PSA einsteigen, damit der französische Autobauer an dringend benötigtes frisches Kapital kommt.

In Russland und Lateinamerika will der Konzern in drei Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben. Tavares sieht zudem gute Entwicklungsmöglichkeiten im Nahen Osten und in Afrika. Anleger zeigten sich am Montag nicht überzeugt von den Plänen des neuen Konzernchefs: Der Aktienkurs sank bis zum Mittag um 4,5 Prozent.