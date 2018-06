Paris (AFP) US-Präsident Barack Obama und Frankreichs Präsident François Hollande haben gemeinsam ihre "Sorge" über die gewaltsame Entwicklung in der Ost-Ukraine geäußert. Die beiden Staatschefs hätten bei einem Gespräch am Montag auch ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die geplante Zusammenkunft einer Kontaktgruppe zur Ukraine "einen Dialog in Gang setzen" könne, teilte der Elysée-Palast mit. Für diese Woche ist ein erstes Vorbereitungstreffen einer gemeinsamen Kontaktgruppe geplant, in der neben Russland und der Ukraine auch die EU und die USA vertreten sein sollen.

