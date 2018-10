Mönchengladbach (SID) - Zwei Tage nach dem direkten Duell in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach den Transfer des Offensivspielers Ibrahima Traoré vom VfB Stuttgart vermeldet. Der 25-Jährige aus Guinea (23 Länderspiele) mit französischem Pass erhält zur neuen Saison einen Vertrag bis Juni 2018.

"Ibrahima Traoré ist ein extrem schneller Außenbahnspieler, mit dem wir in der Offensive noch flexibler werden. Er ist ablösefrei, und wir freuen uns, dass er sich für Borussia entschieden hat", sagte VfL-Sportdirektor Max Eberl. Traoré ist 71-mal in der Bundesliga für den VfB aufgelaufen (sechs Tore).

Im Bundesliga-Duell in Mönchengladbach am Samstagnachmittag (1:1) hätte Traoré seiner kommenden Mannschaft fast einen schweren Schlag zugefügt. Kurz vor Spielende schoss er einen Freistoß beim Stand von 1:0 für Stuttgart an die Querlatte, es wäre die Entscheidung gewesen. So aber traf Juan Arango (89.) noch zum Ausgleich für Gladbach.