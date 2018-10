Dortmund (dpa) - Fußball-Lehrer Jürgen Klopp zollt Borussia Dortmunds Pokal-Halbfinalgegner VfL Wolfsburg "allerhöchsten Respekt". Die Niedersachsen würden in der Bundesliga eine tolle Saison spielen, sagte Klopp.

"Wolfsburg hat eine maximale Qualität", ergänzte der BVB-Coach vor dem Vorschlussrundenduell zwischen dem Tabellenzweiten und -fünften am Dienstag. "Es ist auf jeden Fall ein würdiges Halbfinale", kommentierte Klopp. Sein Ziel vor eigenem Publikum ist klar: das Endspiel am 17. Mai in Berlin: "Wir wollen diese große Geschichte unbedingt erreichen."

Das Aufeinandertreffen mit Wolfsburg ist eine Premiere: Noch nie standen sich der BVB und die VfL-Profis im DFB-Pokal gegenüber. Mit den Wolfsburger Amateuren hat Dortmund allerdings keine guten Erfahrungen: 2001/2002 schied die Borussia nach einem 0:1 schon in Runde eins aus.

Der dreimalige Cupgewinner Dortmund (1965, 1989, 2012) steht zum elften Mal im Halbfinale und ist im aktuellen Wettbewerb noch ohne Gegentor. Größter Wolfsburger Cup-Erfolg war der Einzug in das Endspiel 1995 (0:3 gegen Borussia Mönchengladbach). Für den VfL ist es die sechste Teilnahme an der Vorschlussrunde.