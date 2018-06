Kiew (dpa) - Nach dem wirkungslos verhallten Ultimatum an die Separatisten in der Ostukraine setzt Interimspräsident Alexander Turtschinow weiter auf Zuckerbrot und Peitsche: Angesichts der Weigerung der prorussischen Aktivisten, die Waffen abzugeben und besetzte öffentliche Gebäude zu räumen, bot er eine Volksabstimmung über eine Föderalisierung des Landes an. Er unterzeichnete aber auch einen Befehl für einen Spezialeinsatz im Osten des Landes. Was das konkret bedeutet, blieb noch unklar. Die EU wird möglicherweise schon kommende Woche Wirtschaftssanktionen gegen Russland beschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.