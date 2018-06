Kiew (dpa) - Die angedrohte Offensive gegen die Bewaffneten bleibt zunächst aus. Wie will die Regierung in Kiew der prorussischen Separatisten in der Ostukraine Herr werden? Die EU-Außenminister helfen der Ukraine mit einer Milliarde Euro - und zeigen Moskau erneut die gelbe Karte.



