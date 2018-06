New York (dpa) - Die USA haben Russland vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorgeworfen, für die blutigen Kämpfe in der Ostukraine verantwortlich zu sein. Es sei eine Tatsache, dass diese Form der Instabilität komplett künstlich hergestellt sei. Diese Instabilität wurde erfunden und entworfen in und von Russland, sagte die US-Botschafterin Samantha Power in New York bei einer auf Wunsch Russlands kurzfristig einberufenen Sondersitzung des Gremiums. Russlands Botschafter Witali Tschurkin wies die Vorwürfe zurück. Die Unruhen würden aus der Ukraine selbst befeuert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.