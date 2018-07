Dubai (dpa) - Eine Hausangestellte in Dubai hat die drei Kinder ihrer Arbeitgeberin im Schlaf mit heißem Wasser übergossen und mit einem Messer verletzt. Der zehnjährige Sohn erlitt Kopfverletzungen. Die zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren seien durch Verbrennungen entstellt. Es gelang den Kindern, sich in einem Badezimmer zu verbarrikadieren und die Polizei zu rufen. Die Frau versuchte derweil vergeblich, sich selbst mit dem Messer zu töten. Sie wurde festgenommen. Sie habe sich an der Arbeitgeberin rächen wollen, weil sie den Lohn nicht pünktlich gezahlt habe, hieß es von der Polizei.

