Berlin (dpa) - Die Union hat Änderungswünsche bei der geplanten Gesetzesverschärfung im Kampf gegen Kinderpornografie. Rechts- und Innenexperten der Unionsfraktion begrüßten den Entwurf von Justizminister Heiko Maas, forderten an einigen Stellen aber weitergehende Regeln. Um schärfer gegen sexuellen Missbrauch und Kinderpornografie vorzugehen, plant Maas etwa eine gesetzliche Klarstellung zu sogenannten Posing-Bildern: also Fotos von nackten Kindern in einer unnatürlich geschlechtsbetonten Pose. Maas will ihre Herstellung, Verbreitung und Besitz unter Strafe stellen.

