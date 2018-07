Salt Lake City (dpa) - Eine Frau im US-Staat Utah soll ein halbes Dutzend Babys kurz nach der Geburt getötet, in Pappkartons verpackt und in der Garage ihres Hauses versteckt haben. Die Polizei entdeckte am Wochenende sieben Säuglingsleichen, nachdem sie vom Ex-Mann der Frau alarmiert worden war. Die 39-Jährige wurde festgenommen und wegen sechsfachen Mordes angeklagt. Die genauen Hintergründe des Verbrechens sind unklar - vor allem etwa, warum der damalige Ehemann von den Schwangerschaften nichts gewusst haben soll. Auch Nachbarn haben offensichtlich weggesehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.