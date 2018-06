Santa Barbara (dpa) - Der Backstreet Boys-Sänger und frühere Teenie-Schwarm Nick Carter (34) hat seine Freundin Lauren Kitt geheiratet.

Das Paar habe sich am Samstag bei einer Feier im US-Bundesstaat Kalifornien das Ja-Wort gegeben, sagte ein Sprecher von Carter am Sonntag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur dpa und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Carter und Kitt hatten sich Anfang vergangenen Jahres verlobt. Der Sänger war zuvor unter anderem mit dem TV-Sternchen Paris Hilton zusammen gewesen. Gemeinsam mit den vier anderen Bandmitgliedern der Boygroup Backstreet Boys hatte Carter vor allem in den 90er Jahren mit Songs wie "I'll Never Break Your Heart" und "As Long As You Love Me" Erfolge gefeiert.

