Berlin (dpa) - Sie sind die Lieblinge der aktuellen Folkpop-Welle - und jetzt in Deutschland unterwegs. Mighty Oaks haben in Berlin die Tour zu ihrem Debütalbum "Howl" gestartet. Mit seinen authentischen, melancholisch-herben Liedern traf das Trio um Sänger und Songwriter Ian Hooper vor ausverkauftem Haus den Nerv der Hauptstädter. Für die Mighty Oaks war es ein Heimspiel: Zwar kommen die drei aus den USA, Italien und England, sind aber in Berlin zu Hause. Die Band stand bereits als Vorgruppe der Kings Of Leon auf der Bühne. Als nächstes spielen sie in Hamburg, Kopenhagen und Frankfurt.

