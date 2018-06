Jerusalem (AFP) Die israelische Polizei hat am Montag nach eigenen Angaben fünf Juden festgenommen, die auf dem Tempelberg in Ostjerusalem aus Anlass des Pessachfests ein Lamm opfern wollten. Eine Polizeisprecherin erklärte, die fünf "extrem rechten Juden" seien mit dem Lamm in Richtung der Al-Aksa-Moschee unterwegs gewesen. Die Polizei habe sie in Gewahrsam genommen.

