Christchurch (AFP) Mit einem Schlag bis zum Spielfeldrand hat der britische Prinz William die Neuseeländer beim Kricketspiel beeindruckt. Auch seine Frau, Herzogin Catherine, fand den Applaus des Publikums, als sie am Montag in schwarzen High Heels und scharlachrotem Kostüm von Luisa Spagnoli in Christchurch zum Schläger griff. Der ersten Wurf ihres Ehemanns verfehlte knapp ihren Kopf, weshalb Kate ihm scherzhaft mit dem Finger drohte. Doch später erwischte sie den Ball mit dem Schläger.

